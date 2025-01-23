Завершается разбор самолёта на пшеничном поле в Новосибирской области.

Сейчас технические специалисты авиакомпании завершают процесс разборки компонентов авиационного судна Airbus A320 с бортовым номером RA-73805. В первую очередь сняли внутренние элементы кабины экипажа и пассажирского салона, которые были отправлены в Екатеринбург в середине октября. В данный момент уже удалены двигатели вместе с вспомогательным оборудованием, капоты и устройства реверса. Все электронные системы, включая компьютеры, датчики и антенны, демонтированы.

Последними сняли стойки шасси. Фюзеляж, крылья и хвостовые конструкции ждут утилизации. Все демонтированные детали скоро прибудут в Екатеринбург для проверки и оценки возможности дальнейшей эксплуатации. Компания планирует окончательно вывезти все части самолёта с территории не позднее февраля 2025 года.

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