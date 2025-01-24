«Муж нашел ее в крови». В Новосибирске знакомые рассказали подробности гибели женщины после нападения стаи собак

По словам знакомых погибшей женщины, она шла к мужу, но на нее напали шестеро собак.

По словам жительницы ул. Малыгина Натальи П., погибшую женщину зовут Татьяна, ей 53 года. Она жила в Хилокском жилмассиве с гражданским супругом, оба работали на предприятии в Ленинском районе. Муж погибшей – завхоз.

В день ЧП Татьяна шла к мужу и на неё напала стая собак.

«Он ждал ее на работе, но ее долго не было. Пошел ее встречать и увидел погибшую в крови. Он до сих пор в шоке, не может в себя прийти», – рассказала Сиб.фм знакомая Татьяны.

По ее словам, на женщину напали шестеро собак.

Напомним, трагедия произошла 23 января возле мусорного полигона «Левобережный». Стая собак загрызла женщину. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность».

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