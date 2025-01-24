На Михайловской набережной открыли второй в Новосибирске инфопункт туристско-информационного центра

Внутри современный инфомат, бесплатные карты и брошюры.

На Михайловской набережной открылся второй в городе информационный пункт туристического центра. Здесь представлены современные инфоматы, бесплатные карты и брошюры. Специалисты готовы помочь с выбором маршрута и рассказать о мероприятиях и достопримечательностях Новосибирска.

Мэр города Максим Кудрявцев отметил, что число туристов растёт, и город по этому показателю опережает многие другие регионы. Новосибирск, как центр науки и культуры, предлагает множество интересных мест для гостей, а визит-центры способствуют комфортному и насыщенному пребыванию туристов.

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