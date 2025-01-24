Не только пенсии – с 1 февраля 2025 в России вырастут зарплаты и пособия

По поручению главы нашего государства Владимира Путина в феврале текущего года подвергнутся индексации пенсии, зарплаты и социальные пособия. Процент увеличения установлен на уровне около 10 %.

На днях в ходе заседания по экономическим вопросам президент РФ распорядился провести дополнительную индексацию социальных страховых пенсий с учетом фактической инфляции, которая составила 9,5 %. Кроме этой категории господдержки, увеличению подвергнуться и другие выплаты.

1. Прожиточный минимум вырастет на 14,8 %:

- 17,7 тысячи рублей на душу населения;

- 19,3 тысячи рублей для трудоспособных людей;

- 15,2 тысячи рублей для пенсионеров;

- 17,2 тысячи рублей для детей.

2. Пенсии неработающих и трудоустроенных пенсионеров – на 9,5 % (в том числе, военные).

3. Социальные пособия (не зависят от прожиточного минимума) – на 7,4 % (льготники всех категорий, получатели ЕДВ, инвалиды).

4. Детские пособия:

- единовременное пособие при рождении ребенка увеличится до 24 604,30 руб.;

- пособие беременной жене военнослужащего теперь составит 38 963,47 руб.;

- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего поднимется до 16 698,63 руб.;

- минимальное пособие по уходу за ребенком увеличится до 9227,24 руб., а максимальная выплата составит 49 000 руб.;

- материнский капитал: за первого ребенка — 630 380,78 руб.; за второго – 833 024,74 руб.

5. Заработная плата бюджетникам – на 13,2 %.

Ранее портал «Сиб.фм» писал, что премьер-министр России Михаил Мишустин заявил об индексации выплат в 2025 году.