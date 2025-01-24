Объем аграрного экспорта увеличились в Новосибирской области в семь раз

Регион увеличил объем аграрного экспорта в семь раз.

На оперативном совещании в правительстве Новосибирской области подвели итоги работы, сообщив о том, что за время реализации проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» поставки сельхозпродукции из региона за рубеж выросли в семь раз.

Так, по словам министра сельского хозяйства региона Андрея Шинделова, чаще всего из области отгружают зерновые, масличные и зернобобовые культуры.

«Теперь мы поставляем продукцию АПК на рынки 55 зарубежных стран», ─ добавил он.

Напомним, что 2,5 млн тонн достиг урожай зерновых культур в Новосибирской области