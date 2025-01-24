Опубликованы подробности гибели женщины после нападения стаи собак в Новосибирске

Женщина шла по улице и на нее напала стая из шести собак.

Как сообщил источник Сиб.фм, трагедия произошла 23 января недалеко от мусорного полигона «Левобережный». Стая собак напала на 53-летнюю женщину. Пострадавшая скончалась. На ее теле обнаружены рваные раны головы и тела.

Корреспондент Сиб.фм выяснил, что погибшая – 53-летняя местная жительница, гражданка России. Она жила в Хилокском жилмассиве с гражданским супругом.

По факту случившегося СК РФ по Новосибирской области возбудил уголовное дело.

Прокуратура взяла ситуацию на контроль.

«В ходе проверки будет дана оценка полноте принимаемых администрацией Новосибирского района мер, направленных на отлов бесхозяйных животных», –прокомментировали в прокуратуре Новосибирской области.

Корреспондент Сиб.фм находится на месте ЧП. Местные жители сообщили, что здесь постоянно бегают бешеные и чипированные собаки.