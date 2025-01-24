Туристка из Новосибирска заразилась опасной лихорадкой на Бали

Сибирячка отправилась на отдых на Бали и подхватила лихорадку Денге.

Наталья Соловьева родилась и выросла в Новосибирске. Восемь лет назад она переехала жить в Москву, где работает программистом. По словам девушки, она давно хотела перезимовать в теплых странах, поэтому накануне Нового года вместе с другом уехала на Бали.

Ориентировочно в 10-х числах января девушка почувствовала недомогание.

«Затем начался кашель, сильная боль в горле, высокая температура, тело покрылось сыпью, десна сильно кровоточили. Я обратилась в больницу. Там провели обследование, и первые несколько дней я находилась в стационаре. Результаты анализа показали, что у меня лихорадка Денге. Лечение в азиатских больницах не из дешевых – сутки 250 долларов (почти 25 000 рублей)», – рассказала туристка Сиб.фм.

Сейчас Наталья Соловьева пошла на поправку. По ее словам, лечение в больнице оказалось хоть дорогим, но эффективным.

Возвращаться в Россию сибирячка собирается в конце марта. По ее словам, возможно в следующем году она поедет «зимовать» в Таиланд.

Ранее Сиб.фм писал о том, что туристы из Новосибирска заявили о вспышке птичьего гриппа во время отдыха на Пхукете.