84.13% 13.4
84.13% 13.4
сегодня
24 января, 17:13
пробки
5/10
погода
-25°C
курсы валют
usd 99.09 | eur 103.6
84.13% 13.4
сегодня
24 января, 17:13
пробки
5/10
погода
-25°C
курсы валют
usd 99.09 | eur 103.6
сегодня 15:36
общество

В декабре 2024 года годовая инфляция в Новосибирской области составила 9,9%

Фото: freepik

О годовой инфляции сообщили в регионе.

В декабре прошлого года годовая инфляция в Новосибирской области составила 9,9%. Об этом сообщает Банк России.

По данным портала VN.ru, это связано с ростом затрат на молочные жиры и упаковку, что и повлияло на повышение цен на сыры, молоко, сметану, печенье и торты. Также подорожали смартфоны, холодильники и кухонные плиты.

А услуги салонов красоты стали дороже из-за роста цен на импортные расходные материалы.

Напомним, что в Новосибирске эксперт заявил о последствиях замедления роста зарплат

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в