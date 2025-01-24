В декабре 2024 года годовая инфляция в Новосибирской области составила 9,9%

О годовой инфляции сообщили в регионе.

В декабре прошлого года годовая инфляция в Новосибирской области составила 9,9%. Об этом сообщает Банк России.

По данным портала VN.ru, это связано с ростом затрат на молочные жиры и упаковку, что и повлияло на повышение цен на сыры, молоко, сметану, печенье и торты. Также подорожали смартфоны, холодильники и кухонные плиты.

А услуги салонов красоты стали дороже из-за роста цен на импортные расходные материалы.

Напомним, что в Новосибирске эксперт заявил о последствиях замедления роста зарплат