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общество

В Новосибирске авария на ЛЭП оставила без света частный сектор

Фото: Россети Новосибирск

Частный сектор остался без света из-за аварии.

Вчера вечером, 23 января 2025 года, в новосибирском Заельцовском районе из-за резкого понижения температуры воздуха произошло аварийное повреждение воздушной линии электропередачи, которое оставило без электроснабжения дома частного сектора в районе улицы Жуковского. Об этом сообщила компания «Россети Новосибирск».

Энергетики провели осмотр поврежденного участка, чтобы как можно скорее восстановить электричество.

Ранее Сиб.фм писал о том, что после штормового ветра в Новосибирской области вернули электроснабжение

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Валерия Митрохина
Журналист

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