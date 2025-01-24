В Новосибирске авария на ЛЭП оставила без света частный сектор

Частный сектор остался без света из-за аварии.

Вчера вечером, 23 января 2025 года, в новосибирском Заельцовском районе из-за резкого понижения температуры воздуха произошло аварийное повреждение воздушной линии электропередачи, которое оставило без электроснабжения дома частного сектора в районе улицы Жуковского. Об этом сообщила компания «Россети Новосибирск».

Энергетики провели осмотр поврежденного участка, чтобы как можно скорее восстановить электричество.

Ранее Сиб.фм писал о том, что после штормового ветра в Новосибирской области вернули электроснабжение