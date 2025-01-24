В Новосибирске изменили дату доиндексации пенсий

Речь идёт о дополнительном перерасчёте пенсионных пособий, повышенных в январе нового года на 7,3 %.

Согласно распоряжению главы нашего государства Владимира Путина, в кратчайшие сроки состоится доиндексация страховых пенсий до уровня фактической инфляции. Традиционное январское повышение пособий по старости на 7,3 % не смогло достичь уровня инфляционных процессов и обогнать рост цен на основные товары и услуги.

На этом фоне и ввиду появления новых статданных о достижении уровня инфляции на 9,5 % президент РФ распорядился пересчитать пенсии в феврале наступившего 2025 года.

Однако 22 января в ходе совещания по экономическим вопросам он принял решение о незамедлительной доиндексации с упором на реальную ситуацию в стране и фактическую инфляцию за прошлый 2024 год.

Сегодня стало известно, что СФР уже приступил к пересчету размеров пенсий. Повышенные суммы на своих счетах в ближайшее время увидят 39 миллионам российских пенсионеров (неработающие и трудоустроенные).

Ранее «Сиб.фм» сообщал о том, что Путин требует повысить пенсии и соцвыплаты в 2025 году.