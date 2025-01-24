В Новосибирске подразделениям УИС вручили новые автомобили

Новые автомобили получили новосибирские подразделения УИС.

В управлении ФСИН Новосибирской области вчера, 23 января 2025 года, состоялась торжественная церемония передачи сотрудникам уголовно-исполнительной системы девяти новых автомобилей — «Лада Granta» и «Лада Niva Travel».

Транспортные средства были безвозмездно переданы подразделениям ГУ ФСИН России по Новосибирской области в рамках пилотного проекта по пробации.

Уточняется, что их закупка осуществлена за счет средств областного бюджета.

Напомним, что из Новосибирска на Донбасс отправят два броневика и УАЗ «Василич»