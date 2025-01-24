В Новосибирске прокуратура контролирует национальный проект «Здравоохранение»

Нацпроект «Здравоохранение» находится под контролем прокуратуры Новосибирской области.

В 2024 году прокуратура Новосибирской области выявила более 280 нарушений при реализации нацпроекта «Здравоохранение». По итогам проверок к ответственности привлекли 86 должностных лиц.

Особое внимание уделялось строительству медучреждений — под контролем прокуратуры введены в эксплуатацию 14 объектов, включая 10 ФАПов и четыре поликлиники.

Напомним, что прокуратура выявила нарушения в содержании дорог в Новосибирске