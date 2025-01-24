В Новосибирске СК возбудил уголовное дело после смертельного нападения собак на женщину

Следственный комитет России по Новосибирской области возбудил уголовное дело по статье «Халатность» после трагедии в Хилокском жилмассиве.

23 января на ул. Малыгина стая собак насмерть загрызла 53-летнюю женщину в Хилокском жилмассиве Новосибирска.

Как сообщили в Следственном комитете России по Новосибирской области, после трагедии возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами администрации Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района.

«На место происшествия незамедлительно выехали и следователи следственного отдела по городу Обь, следователи-криминалисты отдела криминалистики СУ СК России по Новосибирской области. В ходе следствия предстоит установить лиц муниципалитета ответственных за организацию отлова бродячих собак. Кроме того, следствием будет дана оценка действиям лиц ответственных за отлов безнадзорных животных, которые вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей допустили увеличение их численности и нападение на человека», – прокомментировали в СК России по Новосибирской области.

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