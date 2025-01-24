В Новосибирске завершено расследование уголовного дела в семейном-развлекательном центре, где пострадали 46 детей

Объем уголовного дела составил 22 тома, наложен арест на общую сумму более 14 миллионов рублей.

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела об оказании детям услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следствием установлено, что в 2017 обвиняемый организовал семейно- развлекательный центр, расположенный в Заельцовском районе города Новосибирска. В результате этого в период с мая 2021 по август 2023 года при посещении развлекательного центра 46 несовершеннолетних детей, в возрасте от 2 до 12 лет получили телесные повреждения в виде компрессионных переломов позвонков, а также ушибы).

Трудились там молодые люди без соответствующей квалификации. Объем уголовного дела составил 22 тома, наложен арест на общую сумму более 14 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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