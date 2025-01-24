В Новосибирской области опубликованы подробности гибели женщины после нападения стаи собак

23 января в Новосибирской области произошло трагическое происшествие, когда стая из шести собак напала на 53-летнюю женщину.

Инцидент произошел недалеко от мусорного полигона «Левобережный». По информации источников Сиб.фм, женщина получила тяжелые травмы и скончалась от рваных ран головы и тела.

Жертва нападения – местная жительница, которая проживала в Хилокском жилмассиве с гражданским супругом. Очевидцы рассказали, что попытались оказать помощь женщине. Один из них, Евгений, рассказал, что, выйдя из производственного помещения около 13:00, увидел стаю собак и услышал крики о помощи. Он немедленно позвал друга, и им удалось разогнать собак и отвезти пострадавшую в помещение, где она еще была жива. Однако позднее она умерла от полученных травм.

Собранные свидетельства были переданы в правоохранительные органы. Следственный комитет России по Новосибирской области возбудил уголовное дело по факту случившегося.

Прокуратура региона взяла ситуацию под контроль и отметила, что в рамках проверки будет оценена полнота мер, предпринимаемых местными властями по отлову бесхозяйных животных.