В Новосибирской области увеличится материнский капитал с февраля-2025

На 7,3% увеличится маткапитал в регионе.

По данным Минтруда, уже со следующего месяца, 1 февраля, в Новосибирской области будет увеличен материнский капитал. Таким образом, после индексации его размер составит 912 000 рублей для семей, которые ранее не получали сертификат за первого ребенка, а также в которых родился второй.

В случае если сертификат уже полностью обналичен, то увеличение не будет предусмотрено.

Напомним, что доиндексация пенсии увеличит выплаты в среднем на 500 рублей уже в феврале