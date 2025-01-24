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общество

В Новосибирской области увеличится материнский капитал с февраля-2025

Фото: Сиб.фм

На 7,3% увеличится маткапитал в регионе.

По данным Минтруда, уже со следующего месяца, 1 февраля, в Новосибирской области будет увеличен материнский капитал. Таким образом, после индексации его размер составит 912 000 рублей для семей, которые ранее не получали сертификат за первого ребенка, а также в которых родился второй.

В случае если сертификат уже полностью обналичен, то увеличение не будет предусмотрено.

Напомним, что доиндексация пенсии увеличит выплаты в среднем на 500 рублей уже в феврале

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Валерия Митрохина
Журналист

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