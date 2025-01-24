Вице-мэр Новосибирска Максим Останин посетил Городской центр развития предпринимательства

Городской центр развития предпринимательства в Новосибирске посетил вице-мэр города.

Вчера, 23 января, заместитель мэра Новосибирска Максим Останин прибыл в Городской центр развития предпринимательства, где обсудил итоги работы за прошлый год и планы на 2025 год. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.

В рамках визита состоялась экскурсия по офисным и производственным помещениям центра, а также знакомство с резидентами бизнес-инкубатора.

Центр, который был основан в 2015 году, сейчас активно поддерживает стартапы, особенно в сферах технологий и текстильного производства.

Напомним, что губернатор Новосибирской области Травников обсудил кадровый дефицит на пленарном заседании