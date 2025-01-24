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общество

За хищение в ДНР и ЛНР задержали главу компании в Новосибирске

Фото: управление Судебного департамента в Новосибирской области

За мошенничество на 184 миллиона рублей в Новосибирске задержали застройщика.

В Новосибирске арестован гендиректор ООО «ВНР» Алексей Мананкин по обвинению в мошенничестве на 184 миллионов рублей при восстановлении жилья в Мариуполе. Об этом сообщила пресс-служба управления Судебного департамента в Новосибирской области.

По версии следствия, он похитил бюджетные средства, не исполнив обязательства по ремонту домов в ДНР и ЛНР. Ранее мэрия Мариуполя сообщала о работе новосибирских строителей, а Мананкин заявлял о соблюдении сроков.

Напомним, что в Новосибирске задержан подозреваемый в краже ювелирных изделий и телефона

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Валерия Митрохина
Журналист

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