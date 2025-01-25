Доплату к пенсии за январь в Новосибирске получат досрочно

Увеличенные выплаты пенсионерам поступят на счета ещё до конца первого месяца нового 2025 года.

По сведениям Социального Фонда России, специалисты уже приступили к перерасчёту январской пенсии. Поводом стало оперативное распоряжение главы нашего государства Владимира Путина от 22 января 2025 года.

Напомним, в ходе заседания по экономическим вопросам президент распорядился доиндексировать пенсии россиян до фактического уровня инфляции. Январского ежегодного повышения на 7,3 % (прогнозируемый уровень) очевидно не хватило, чтобы компенсировать рост цен на основные продукты.

При этом глава государства распорядился не ждать до февраля, а начать перерасчёт незамедлительно в январе, доплатив разницу до 9,8 % (фактический уровень инфляции за истекший 2024 год).

Отметим, что дополнительная индексация коснется как неработающих, так и трудоустроенных, а также и военных пенсионеров.

Ранее «Сиб.фм» сообщал, как в Новосибирске изменили дату доиндексации пенсий.