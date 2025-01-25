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общество

Гибель при пожаре и доплаты к пенсии: главные новости Новосибирской области за 25 января

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за субботу, 25 января.

Сегодня в 3:00 в октябрьском районе Новосибирска сгорел частный бревенчатый дом. Под завалами пожарные обнаружили тела двоих взрослых и одного маленького ребёнка.

Фото Гибель при пожаре и доплаты к пенсии: главные новости Новосибирской области за 25 января 2

По сведениям Социального Фонда России, специалисты уже приступили к перерасчёту январской пенсии. Поводом стало оперативное распоряжение главы нашего государства Владимира Путина от 22 января 2025 года.

Фото Гибель при пожаре и доплаты к пенсии: главные новости Новосибирской области за 25 января 3

Сегодня утром в Кировском районе Новосибирска на улице Сибиряков-Гвардейцев, 64 заполыхало многоэтажное здание общежития. Жители уверяют, что днём ранее с чердака лилась горячая вода.

Фото Гибель при пожаре и доплаты к пенсии: главные новости Новосибирской области за 25 января 4

24 января в Дзержинском районе Новосибирска спасатели МАСС оказали помощь 40-летнему мужчине, который едва не замерз на открытой местности.

Фото Гибель при пожаре и доплаты к пенсии: главные новости Новосибирской области за 25 января 5

В Новосибирске в подъезде дома №46 на улице Татьяны Снежиной была замечена женщина, проявлявшая неадекватное поведение. По словам жильцов, голая женщина ночью бегает по коридору и стучит в двери, прося помощи.

Фото Гибель при пожаре и доплаты к пенсии: главные новости Новосибирской области за 25 января 6

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Игорь Кириченко
Журналист

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