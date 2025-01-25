Гибель при пожаре и доплаты к пенсии: главные новости Новосибирской области за 25 января

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за субботу, 25 января.

Сегодня в 3:00 в октябрьском районе Новосибирска сгорел частный бревенчатый дом. Под завалами пожарные обнаружили тела двоих взрослых и одного маленького ребёнка.

По сведениям Социального Фонда России, специалисты уже приступили к перерасчёту январской пенсии. Поводом стало оперативное распоряжение главы нашего государства Владимира Путина от 22 января 2025 года.

Сегодня утром в Кировском районе Новосибирска на улице Сибиряков-Гвардейцев, 64 заполыхало многоэтажное здание общежития. Жители уверяют, что днём ранее с чердака лилась горячая вода.

24 января в Дзержинском районе Новосибирска спасатели МАСС оказали помощь 40-летнему мужчине, который едва не замерз на открытой местности.

В Новосибирске в подъезде дома №46 на улице Татьяны Снежиной была замечена женщина, проявлявшая неадекватное поведение. По словам жильцов, голая женщина ночью бегает по коридору и стучит в двери, прося помощи.