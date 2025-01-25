Новосибирцам рассказали, что нельзя делать на Татьянин день 25 января

25 января в Церкви отмечается память Татианы Римской, также известной как Татьяна Крещенская. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.

Этот день получил название Татьяниного дня и является праздником студентов. Татьяна Римская была мученицей, которая выбрала смерть за Христа. В России о святой стали говорить после того, как императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета в 1755 году. С тех пор Татьяна считается покровительницей студентов, а 25 января признали Днем студентов.

В этот день студенты посещают храм, молятся и ставят свечи для удачи в учебе. После молебна принято устраивать дружеские посиделки. Также традиционно на Татьянин день в доме наводят порядок, стирают белье и выбивают грязь с половиков. Девушки выставляют коврики на забор, чтобы продемонстрировать свою хозяйственность.

Согласно народным приметам, в этот день пекли каравай в виде солнца, чтобы привлечь весну и прогнать морозы. Хлеб, если он был красивым, обещал счастье в доме. Важно было не отказывать в милостыне, не ругаться и следить за погодой. Раннее появление солнца обещало потепление, а снег предсказывал дождливое лето.