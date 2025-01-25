Под Новосибирском два пса кинулись спасать женщину, которую насмерть растерзала стая бездомных собак

Знакомая погибшей женщины, которую 23 января в 13:00 насмерть растерзали бездомные собаки, рассказала корреспонденту Сиб.фм факты из ее жизни, а также детали трагедии.

«То, что пишут в СМИ, всё правда. Татьяну спасали двое мужчин и две собаки с их работы. Это верные псы, которые до последнего бились с бездомными агрессивными животными. Одной собаке разорвало ногу, её сейчас лечат. Татьяну догола разорвали, у нее были сильные увечья. Отчего умерла ещё неизвестно, но предполагаем, что от большой кровопотери и болевого шока», – рассказала Сиб.фм жительница Новосибирска Инна.

По её словам, агрессивные собаки, которые напали на Татьяну, живут на территории асфальтового завода.

«Он зимой не работает, вот они и одичали. Их никто не кормит сейчас. А те, которые заступались, всегда накормленные. Татьяна и ее муж постоянно покупали им корм», – поделилась женщина.

Инна говорит, что Татьяна вместе с супругом Александром работали завхозом. Женщина не дошла до работы примерно 500 метров, как ее разорвали собаки.

По словам женщины, Татьяна не особо распространялась о своей личной жизни. Инна не знает, были ли у погибшей дети.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность» из-за ЧП. Жители ул. Малыгина неоднократно обращались к властям с просьбой решить проблему с бездомными собаками, однако власти не реагировали на ситуацию.