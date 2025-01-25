Рваные раны головы и шеи – новые подробности гибели женщины от бродячих собак под Новосибирском

Очевидцы поделились подробностями чудовищной расправы стаи бродячих псов над сибирячкой.

Трагедия в пригороде Новосибирска произошла в четверг, 23 января текущего года в окрестностях мусорного полигона «Левобережный». 52-летняя сибирячка проходила мимо мебельного цеха на улице Малыгина, когда на неё набросились собаки.

По рассказам местных жителей, бродячие животные обитают целыми стаями в районе «Левобережной» свалки, люди неоднократно жаловались на них городским властям.

В тот день очевидцы трагедии пытались спасти несчастную, когда услышали на улице крики женщины. Они бросились на помощь, но собаки буквально за секунды нанесли смертельные раны – разодрали кожу на лице, голове и ногах.

От полученных травм и болевого шока сибирячка скончалась ещё до приезда скорой помощи. В настоящий момент по статье халатность возбуждено уголовное дело.

А мы ранее писали, как под Новосибирском два пса кинулись спасать женщину, которую насмерть растерзала стая бездомных собак.