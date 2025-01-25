Шесть тысяч мелких компаний Новосибирской области прекратили существование

Обновлённые данные регионального УФНС констатировали ликвидацию шести тысяч коммерческих компаний за истекший год. Большая часть из них являлись задолжниками по налогам и сборам.

Согласно годовому отчёту УФНС по Новосибирской области, за календарный год общий налоговый взнос от ликвидированных компаний составил всего 4,4 миллиона.

По подсчётам сибирских налоговиков, из шести тысяч коммерческих компаний, прекративших существование, 72 % не уплачивали налоги или вносили незначительные суммы, что по факту означает – отсутствие хозяйственной деятельности

Причинами ликвидации в 4,3 тысячах случаев стало административное решение, в 1,7 тысячах воля самих собственников, а 298 компаний в истекшем 2024 году переехали в другие города и населённые пункты.

По выводам регионального УФНС, часть ликвидированных компаний намеренно уклонялась от налогов и имела признаки «однодневок».

Ранее портал «Сиб.фм» писал, какие новые налоги введены в Новосибирске введены в 2025 году.