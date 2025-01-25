В Новосибирске опубликован прогноз погоды на февраль-2025

Опубликован предварительный прогноз погоды на февраль.

В Новосибирске февраль начнется с морозов ниже -20 градусов. Такие данные приводит сервис погоды Gismeteo, обратил внимание корреспондент Сиб.фм.

Согласно предварительному прогнозу, в первые дни февраля в среднем температура воздуха днем будет составлять от -16 до -22 градусов. Ночью в эти дни ожидается более прохладная погода, от -25 до -30 градусов. Периодами ожидается снег.

Однако потом в столице Сибири ожидается потепление. С 5 по 21 февраля температура воздуха будет варьироваться от -10 до -17 градусов днем. Ночью будет немного прохладнее, от -13 до -24 градусов. Также в этот период ожидается периодически снег.

22 и 23 февраля в Новосибирске днем потеплеет до -9 градусов. Ночью, в среднем, температура воздуха будет понижаться незначительно, до -12 градусов.