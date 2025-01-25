В Новосибирске заметили голую женщину, которая бросается на людей

В Новосибирске в подъезде дома №46 на улице Татьяны Снежиной была замечена женщина, проявлявшая неадекватное поведение.

Видео, запечатлевшее её действия, опубликовано в телеграм-канале «АСТ-54 black». По словам жильцов, голая женщина ночью бегает по коридору и стучит в двери, прося помощи. В некоторых случаях, после того как ей открывают, она вступает в конфликт с жильцами.

На опубликованных кадрах видно, как женщина, находясь в неподобающем виде, взаимодействует с мужчиной, после чего убегает, спрятав лицо от камеры. Жильцы дома сообщили, что неоднократно сталкивались с её действиями и выразили обеспокоенность.

Информация о дальнейших мерах в отношении инцидента уточняется.