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общество

В Новосибирске заметили голую женщину, которая бросается на людей

Фото: скриншот видео телеграм-канала "АСТ-54 black"

В Новосибирске в подъезде дома №46 на улице Татьяны Снежиной была замечена женщина, проявлявшая неадекватное поведение.

Видео, запечатлевшее её действия, опубликовано в телеграм-канале «АСТ-54 black». По словам жильцов, голая женщина ночью бегает по коридору и стучит в двери, прося помощи. В некоторых случаях, после того как ей открывают, она вступает в конфликт с жильцами.

На опубликованных кадрах видно, как женщина, находясь в неподобающем виде, взаимодействует с мужчиной, после чего убегает, спрятав лицо от камеры. Жильцы дома сообщили, что неоднократно сталкивались с её действиями и выразили обеспокоенность.

Информация о дальнейших мерах в отношении инцидента уточняется.

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Игорь Кириченко
Журналист

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