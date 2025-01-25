В Новосибирской области – массовый сбой в работе Интернета

Масштабный сбой в работе мобильных операторов зафиксирован в Новосибирской области в пятницу, 24 января.

Согласно оперативным данным специализированных сервисов, которые первыми реагируют на подобного рода изменения в работе Сети, неполадки в работе в российском сегменте Интернета заметили пользователи операторов связи МТС, «МегаФон», T2 (Тele2), «Билайн» и Yota.

Эксперты «Downdetector» и «Сбой.рф» зафиксировали пользовательские жалобы на работу мессенджеров Telegram и WhatsApp, стриминговых платформ, игровых сервисов Steam и Roblox, а также крупных банковских приложений и сайтов.

Подобные сбои наблюдались в этот день в Нижегородской, Тверской и Астраханской областях, а также в столичном регионе и других крупных российских городах. Отметим, что причина до сих пор неизвестна.

А мы ранее писали, как в начале 2025 года новосибирцы столкнулись с серьезным массовым сбоем в работе Интернета.