Вокзалы Новосибирской области накапливают до 100 тонн мусора

Бумага, пластик, стекло, пластиковые и алюминиевые бутылки, оставленные пассажирами на вокзалах региона, отправляются в переработку.

По свежим данным, предоставленным порталу «Сиб.фм» пресс-службой Западно-Сибирской железной дороги, за истекший календарный год на вокзалах Новосибирской области накопилось 92 тонны вторсырья.

По мнению экспертов ОАО «РДЖ», в сборе помогают контейнеры для раздельного сбора мусора. В регионе их установили в 2023 году. В текущем году их количество увеличено до 80 урн, половина из которых находятся на привокзальных площадях.

Самую большую результативность в поддержании порядка на перронах и в зданиях вокзалов показали фандоматы для приема тары. На сегодняшний день такие урны установлены на вокзалах Новосибирск-Главный, Барабинск, Бердск, Чаны, Татарская, Новосибирск-Западный и Черепаново.

Ранее «Сиб.фм» писал о возгорании мусорного полигона.