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общество

Масленица в 2025 году. Новосибирцам рассказали, когда провожаем зиму

Фото: ru.freepik.com

До масленичной недели остается немного, пора начинать готовиться.

В 2025 году празднование Масленицы начнётся 24 февраля и завершится 2 марта. По всей России планируются народные праздники, сжигание чучела, традиционные блины и театральные шоу. Рассмотрим историю праздника, его обычаи и способы отметить Масленицу в этом году.

Обычаи Масленицы
Масленица традиционно наполнена народными гуляниями, играми и состязаниями. Каждый из семи дней недели имел свои ритуалы:

Понедельник — Встреча: начинали готовить первые блины, создавать чучело и организовывать места для развлечений.
Вторник — Заигрыши: проводили ярмарки, театральные выступления и смотрины для молодёжи.
Среда — Лакомка: зять шёл к теще в гости, где его угощали блинами.
Четверг — Разгуляй: начиналась Широкая Масленица, с катанием на санях, боями и штурмом снежных крепостей.
Пятница — Тёщины вечерки: теща приходила к зятю, которому нужно было показать своё гостеприимство.
Суббота — Золовкины посиделки: молодые жены принимали гостей со стороны мужа, дарили им подарки и устраивали пир.
Воскресенье — Прощеный день: пекли последние блины, сжигали чучело зимы, прощали обиды и готовились к Великому посту.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 26 января ожидается магнитная буря в Новосибирске.

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Дарья Лапина
Журналист

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