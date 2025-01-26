Масленица в 2025 году. Новосибирцам рассказали, когда провожаем зиму

До масленичной недели остается немного, пора начинать готовиться.

В 2025 году празднование Масленицы начнётся 24 февраля и завершится 2 марта. По всей России планируются народные праздники, сжигание чучела, традиционные блины и театральные шоу. Рассмотрим историю праздника, его обычаи и способы отметить Масленицу в этом году.

Обычаи Масленицы

Масленица традиционно наполнена народными гуляниями, играми и состязаниями. Каждый из семи дней недели имел свои ритуалы:

Понедельник — Встреча: начинали готовить первые блины, создавать чучело и организовывать места для развлечений.

Вторник — Заигрыши: проводили ярмарки, театральные выступления и смотрины для молодёжи.

Среда — Лакомка: зять шёл к теще в гости, где его угощали блинами.

Четверг — Разгуляй: начиналась Широкая Масленица, с катанием на санях, боями и штурмом снежных крепостей.

Пятница — Тёщины вечерки: теща приходила к зятю, которому нужно было показать своё гостеприимство.

Суббота — Золовкины посиделки: молодые жены принимали гостей со стороны мужа, дарили им подарки и устраивали пир.

Воскресенье — Прощеный день: пекли последние блины, сжигали чучело зимы, прощали обиды и готовились к Великому посту.

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