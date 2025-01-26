Водитель седана Nissan Almera не уступил дорогу внедорожнику Great Wall Hover H3.

На спуске с Димитровского моста в Новосибирске произошло серьезное ДТП с участием двух иномарок — Nissan Almera и внедорожником Great Wall Hover H3. Очевидцы сообщают, что водитель седана Nissan Almera не уступил дорогу внедорожнику Great Wall Hover H3.

Фото с место ДТП предоставили очевидцы паблику АСТ-54. Отмечается, что пострадавших нет.

«Надо знать силы коня, чтобы гарцевать. Кстати, когда сверху съезжаю с моста стараюсь выпустить хоть одну машину, которая стоит на выезд на мост. Просто сам часто выезжаю и прям проблема выехать», — пишут интернет-комментаторы.

«Эх, теперь стоять и ждать сотрудников ГИБДД столько времени», — резюмируют другие.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 26 января ожидается магнитная буря в Новосибирске.