Новосибирский актер Павел встал на гвозди в Сочи

Вместе с женой он устроил себе необычное развлечение.

Известный как главный «мажор» страны, актер Павел тщательно планирует досуг своей семьи. На этот раз он отправился в Сочи с супругой в банный комплекс, где их ждала насыщенная программа. Зепюр пошутила, что у каждого свой способ провести пятничный вечер, и они выбрали очищение духа и тела.

«Время для медитации и укрепления силы воли», — сообщила Брутян. Молодая жена актера сериала «Жизнь по вызову» показала их на сеансе групповой медитации, одетыми в банные халаты после парной.

После Зепюр и Павел решились на ещё один эксперимент. Они в сопровождении проводников прошлись по гвоздям, а не стояли на одной доске с гвоздями. «Не знаю, справлюсь ли», — эмоционально признался Павел, стараясь как можно быстрее преодолеть три шага. «Интересные ощущения», — поделился он.

Зепюр старалась ощутить каждый шаг, задерживаясь на месте больше, чем её муж.

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