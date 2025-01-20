Новосибирец Митя Фомин вылил на себя ведро с помоями в шоу «Выжить в Самарканде»

19 января в эфире ТНТ стартовал новый сезон популярного шоу «Выжить в Самарканде».

В первом выпуске зрители увидели знакомых участников из прошлых сезонов. Среди них был и певец из Новосибирска Митя Фомин, который сразу привлек внимание своим неожиданным поступком.

В рамках шоу бывшие участники подготовили серию необычных заданий. Оксана Самойлова заставила Надежду Сысоеву провести время в ящике с змеями, а Саша Стоун предложил Торнике Квитатиани удерживать рыбу на вытянутой руке. Однако самым смелым стало задание от Анны Хилькевич: она предложила облиться ведром с «сюрпризом». Отважными участниками, решившими принять вызов, стали Ольга Серябкина и Митя Фомин. Несмотря на попытки других участников отговорить их, певцы не отступили.

«Дайте мне облиться дерьмом», — с юмором сказал Митя Фомин, решив выполнить задание.

По его словам, ведро символизировало тот негатив и хейт, с которым сталкиваются звезды.

После выполнения испытания Митя Фомин принес своей команде казан и обеспечил лагерь едой.