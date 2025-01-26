Стало известно, когда TikTok вновь заработает в Новосибирске

В Новосибирске сообщили о сбое в работе соцсети TikTok.

Вчера, 25 января 2025 года, Роскомнадзор сообщил о проблемах в работе TikTok на территории Российской Федерации, а также и в других странах. В связи с чем пользователи начали массово отправлять обращения о сбоях.

Так, по данным портала «Сбой.рф», было зафиксировано более 45 000 жалоб.

Известно, что у популярной социальной сети перестала грузить лента с рекомендациями, также пользователи не могли лайкать видеозаписи, комментировать их и отправлять личные сообщения.

На сегодняшний день, 26 января, соцсеть продолжает работать, однако некоторые пользователи сообщают о том, что видео загружаются с небольшой задержкой.

Напомним, почему в США хотят запретить TikTok