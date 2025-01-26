В Новосибирский аэропорт Толмачево не смогли вовремя прилететь 3 самолета

26 января сразу три рейса столкнулись с задержками в аэропорту Толмачево.

Наибольшая задержка произошла с рейсом, вылетевшим из Улан-Удэ. Самолет, который должен был приземлиться в Новосибирске в 6:30 утра, теперь ожидается только в 12:10. Кроме этого, рейс из Новосибирска в Санью также задержался, прибыв на 20 минут позднее запланированных 10:45.

Не обошла задержка и рейс из Владивостока: его прибытие, назначенное на 12:05, перенесли на 13:40, что составило полтора часа опоздания. Официальные причины задержек пока не разгласили. Обычно авиакомпании ссылаются на неблагоприятные погодные условия, технические неисправности или затруднения на маршруте. Подробности причин задержек будут известны позже.

Напомним, что более 19 000 обращений направили новосибирцы в Роспотребнадзор.