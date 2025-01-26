Жена новосибирского ученого обратилась за помощью к директору ФСБ

Сибирячка требует провести проверку действий местных следователей.

Жена новосибирского учёного обратилась к руководителю ФСБ с просьбой рассмотреть действия сыщиков. Сибирячка Елена Быковская попросила директора ФСБ инициировать проверку новосибирских следователей, чьи действия, по ее мнению, привели к тому, что ее муж, Олег Кабов, оказался под судом, нанося при этом ущерб российской науке.

Напомним, физика Олега Кабова обвиняют в крупном мошенничестве. Следствие утверждает, что он предоставил отчёт о несуществующих установках и образцах. В ходе заседания в Советском районном суде прокурор запросил для 69-летнего Олега Кабова 7 лет заключения.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирский актер Павел встал на гвозди в Сочи.