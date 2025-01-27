Еще одного новосибирского бизнесмена арестовали по делу о хищениях в ДНР и ЛНР

В Новосибирске арестовали второго бизнесмена по делу о хищениях в ДНР и ЛНР.

По информации пресс-службы судов Новосибирской области, в Новосибирске арестован бизнесмен Эдуард Солдатенков, обвиняемый в мошенничестве и отмывании средств, связанных с восстановлением территорий в Луганской и Донецкой Народных Республиках.

Суд решил заключить его под стражу до 1 марта 2025 года.

Ранее Сиб.фм писал о том, что 24 янвая арестовали гендиректора ООО «ВНР» Алексей Мананкин по обвинению в мошенничестве на 184 миллионов рублей при восстановлении жилья в Мариуполе.