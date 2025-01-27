На Станционной в Новосибирске водитель автобуса въехал в троллейбус

ДТП произошло у остановки «Завод Медпрепаратов». Участок в сотни метров сковала пробка.

На Станционной у остановки «Завод Медпрепаратов» водитель автобуса въехал в троллейбус. На месте работают сотрудники полиции, а также бригада скорой помощи.

Сообщается, что Станционную сковала пробка.

«Примерно с 7 утра эта пробка», — возмущаются пользователи сети.

«Кому-то сегодня точно не повезло с транспортом», — добавляют другие.

«Надеюсь, никто не пострадал серьёзно», — резюмируют третьи.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Бастрыкин потребовал срочный доклад после ребенок сломал позвоночник, катаясь на ледяной горке в Новосибирске.