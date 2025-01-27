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общество

Новосибирские спасатели помогли семерым детям на минувшей неделе

Фото: МАСС 54

Всего в службу МАСС поступило 57 обращений.

Опубликованы итоги работы спасателей МАСС за неделю с 20 по 26 января. Всего в службу МАСС поступило 57 обращений. Если говорить о случаях, когда была необходима помощь людям, их было несколько десятков. Так, спасатели помогли тридцати людям. Если говорить о помощи детям, то семерым сотрудники МАСС помогли. Об обстоятельствах по каждому эпизоду, не рассказывается.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Бастрыкин потребовал срочный доклад после ребенок сломал позвоночник, катаясь на ледяной горке в Новосибирске.

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Дарья Лапина
Журналист

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