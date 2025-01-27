Новосибирцев предупредили о запретах в день Нины 27 января

В этот день православные почитают равноапостольную Нину, просветительницу Грузии.

Праздник известен как «День Нины» или «Нина — обряды скотины». АиФ-Новосибирск перечисляет приметы и запреты на этот день. Нина, жившая в IV веке в Иерусалиме, была патриаршей племянницей и воспитывалась пожилой женщиной, поскольку ее отец отправился в пустыню, а мать стала диаконисой. Во времена гонений она сбежала в Иверию, помогая обратившимся к ней. Ее чудеса помогли многим уверовать в христианство, в том числе царю Меро. Однако, не выдержав славы, Нина уединилась в горах. Позже она отправилась в Кахетию и помогла царице Софии принять христианство.

Святая скончалась 14 января 335 года. В России в день святой Нины принято было усердно работать: очищать хлев, кормить скот, рубить дрова, особенно уделяя внимание коровам. Считалось, что молоко коровы может погасить пожар или исцелить ожоги. Если в этот день на небе была видна дымка от луны, ожидали метель, а деревья, покрытые инеем, предвещали потепление. Облачное небо сулило долгие морозы.

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