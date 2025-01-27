Срок эксплуатации Гусинобродского полигона в Новосибирске составит 8 лет

Срок эксплуатации Гусинобродского полигона в Новосибирске оценили в 8 лет, с планируемым выводом площадки из эксплуатации в 2026 году.

Рекультивация полигона запланирована на 2029-2030 годы. Об этом сообщает «РБК Новосибирск» со ссылкой на данные мэрии города.

Те же сроки касаются и Левобережного мусорного полигона. В случае невозможности дальнейшего захоронения ТКО на этом объекте, мусор будет направлен на Гусинобродский полигон. На обоих полигонах в 2020-2022 годах было захоронено 1,4 млн тонн мусора.

Кроме того, планируется строительство комплексов по переработке ТКО в Верх-Тулинском (Левобережный) и Раздольненском (Правобережный) сельсоветах. Работы могут быть выполнены в рамках концессионного соглашения между МинЖКХ и МУП «САХ».

Предполагаемая стоимость строительства составляет 6,7 млрд рублей, однако стоимость одного комплекса уже достигла почти 7 млрд рублей. Завершение строительства может быть перенесено на 2027 год.