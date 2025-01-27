Стало известно, какая погода ждет нoвoсибирцeв на текущей неделе

В Новосибирске потеплеет, но к концу недели вновь вернутся морозы.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Новосибирске ожидается кратковременное потепление — сегодня, 27 января, температура повысится до -10°C, а ветер не превысит 3 м/с.

28 января немного похолодает — до -12°C, при этом усилится ветер до 5 м/с и начнётся небольшой снегопад.

В середине недели, 29 и 30 января, температура останется в пределах -12...-9°C.

Однако к пятнице, 31 января, в город вновь вернутся морозы — ожидается похолодание до -17°C.

Выходные, 1 и 2 февраля, принесут обильные снегопады, а температура опустится до -14°C.

Напомним, что новосибирцев предупредили о запретах в день Нины 27 января