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общество

Судебные приставы арестовали посевной комплекс в Новосибирской области из-за долга в 2,5 млн рублей

ГУФССП России по Новосибирской области

Фермер не может погасить задолженность в размере 2 600 000 рублей.

Индивидуальный предприниматель из Купинского района обратился в суд с иском на главу фермерского хозяйства о взыскании задолженности по договору займа. Заёмные средства фермер потратил на покупку посевного комплекса, но не смог вернуть долг в срок. Судебный пристав-исполнитель арестовал имущество должника, находящееся в его доме, в том числе посевной комплекс AGRATOR COMBI 7200.

Если в течение 30 дней долг не будет погашен, арестованное имущество передадут на продажу. Вырученные средства пойдут на погашение долга, а остаток вернётся должнику.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Октябрьском районе Новосибирска насмерть сбит пешеход.

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Дарья Лапина
Журналист

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