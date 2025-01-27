Судебные приставы арестовали посевной комплекс в Новосибирской области из-за долга в 2,5 млн рублей

Фермер не может погасить задолженность в размере 2 600 000 рублей.

Индивидуальный предприниматель из Купинского района обратился в суд с иском на главу фермерского хозяйства о взыскании задолженности по договору займа. Заёмные средства фермер потратил на покупку посевного комплекса, но не смог вернуть долг в срок. Судебный пристав-исполнитель арестовал имущество должника, находящееся в его доме, в том числе посевной комплекс AGRATOR COMBI 7200.

Если в течение 30 дней долг не будет погашен, арестованное имущество передадут на продажу. Вырученные средства пойдут на погашение долга, а остаток вернётся должнику.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Октябрьском районе Новосибирска насмерть сбит пешеход.