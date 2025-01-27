В Мурманске прошел первый региональный этап второго II Всероссийского форума «Малая Родина – сила России»

Особое внимание уделили вопросу экологии.

Открытие этапа собрало около тысячи участников из 89 регионов, включая представителей власти, промышленных предприятий и экологического сообщества, а также мэров разных городов и поселков. Об этом сообщает RuNews24.ru.

Цель — обсудить экологические проблемы, поделиться опытом и найти решения. Среди участников был губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который подчеркнул важность охраны природы Арктики в свете ее ресурсного потенциала. В течение последних пяти лет в регионе удалось сократить выбросы на 32%, ликвидировать более 1600 свалок, восстановить более 8700 гектаров леса и очистить свыше 287 километров береговых линий.

Губернатор предложил обязать региональные операторы по обращению с ТБО убирать старые шины с площадок, что требует регулирования на федеральном уровне. Ирина Гусева, содокладчик ВАРМСУ, отметила, что улучшение экологии — задача властей, отвечающих за качество услуг, таких как водоснабжение и озеленение городов. Программа форума включала пленарные заседания, круглые столы, диалоги, стратегические сессии и обсуждения экспертов. На сессии «Зеленые инициативы» были представлены молодежные проекты, а в мастерской муниципальных практик прошел квиз под названием «ЭкоЛогично».

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