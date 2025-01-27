В небе над Новосибирской области заметили столб желтого света

Необычное явление засняли в Новосибирской области.

В группе "Сообщество Академгородка | Новосибирск" социальной сети ВКонтакте сообщили о том, что сегодня рано утром, 27 января 2025 года, в Академгородке Новосибирской области заметили столб желтого света, который был вертикально расположен в небе.

"Вот такое явление видели сегодня около 8 утра. К 8.10 уже след простыл, как ничего и не было. "Красиво, необычно, немного зловеще...", — написал автор публикации.

В открытых источниках подобное явление связывают с низкими температурами воздуха.

Напомним, что новосибирцы увидят в небе уникальное природное явление