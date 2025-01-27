Квартира расположена на третьем этаже десятиэтажного дома по улице Адриена Лежена.

Студию в 10 квадратных метров продают в десятиэтажном доме по улице Адриена Лежена. Студия расположена на третьем этаже. Из десяти квадратных метров – семь метров жилой площади. Объявление о продаже опубликовано на сайте «Авито», стоимость жилья – 2,5 млн рублей.

«B пpодажe нeбольшaя квартира — cтудия в кирпичнoм доме. Отлично пoдoйдет как влoжeниe дeнeжныx средств c цeлью cдачи в aренду. Тaк жe пoдойдeт как пepвое жилье для cтудентa. Дом теплый, киpпичный. Хорошиe coседи. Комнaта хоть и небольшая, но есть все необходимое для проживания», — говорится в объявлении.

Сдать в аренду такое жилье, можно за 13-16 тыс. рублей, отмечает автор объявления.

Новым жильцам готовы предоставить мебель – диван, шкафчики, душевую кабину. Из техники – телевизор, стиральную машину.

До метро 10 минут пешком, рядом расположены все необходимые магазины.

Ранее Сиб.фм писал, что новосибирцев обвиняют в краже почти 30 млн руб с «Пушкинских карт».