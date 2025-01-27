В Новосибирске создали испытательный стенд для улучшения бор-нейтронозахватной терапии рака

Уникальность разработанного стенда в том, что ученые могут наряду с одновременным измерением параметров исследуемых приборов выполнить оценку уровня радиационной дозы.

В Новосибирском государственном университете создан испытательный стенд для установки бор-нейтронозахватной терапии рака, который позволит улучшить изучение работы фотодетекторов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобрнауки России.

Фотодетекторы предназначены для регистрации единичных фотонов, возникающих при взаимодействии частиц с веществом, через которое они проходят. Эти приборы находят применение в научных установках, машиностроении, приборостроении, энергетике и промышленности.

Сотрудник НГУ и Института ядерной физики СО РАН Виктор Бобровников отметил, что уникальность стенда заключается в возможности не только измерять параметры исследуемых приборов, но и оценивать уровень радиационной дозы. Это позволяет более детально исследовать влияние радиации на параметры приборов в процессе облучения, чего невозможно достичь при аналогичных испытаниях на реакторах.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске ученые разработали метод защиты информации с помощью лазера.