82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
27 января, 14:31
пробки
3/10
погода
-13°C
курсы валют
usd 98.26 | eur 103.1
82.76% -1.2
сегодня
27 января, 14:31
пробки
3/10
погода
-13°C
курсы валют
usd 98.26 | eur 103.1
сегодня 13:15
общество

В Новосибирске водитель автобуса №13 проехал на красный сигнал светофора и встал посреди дороги для высадки пассажиров

Фото: АСТ-54

Водители зафиксировали инцидент на камеры видеорегистратора.

На Дуси Ковальчук, 187 водители зафиксировали необычную езду водителя автобуса №13. Инцидент произошел 24 января в 15:39.

«Водитель за рулём пассажирского автобуса №13 проехал по рельсам на красный сигнал светофора... Но это еще не все! Далее автобус встал посреди дороги для высадки пассажиров. Другие водители не могли проезжать, пришлось объезжать», — возмущаются очевидцы.

Судя по камере, дорога была в тот день почти пустая. Однако, маневр водителя автобуса создал небольшой затор, пока другие автовладельцы его объезжали.

Фото В Новосибирске водитель автобуса №13 проехал на красный сигнал светофора и встал посреди дороги для высадки пассажиров 2

Ранее Сиб.фм сообщал, что 55-летний водитель Volkswagen погиб в столкновении с грузовиком в Новосибирской области.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Дарья Лапина
Журналист

Читайте в