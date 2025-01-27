В Новосибирске водитель автобуса №13 проехал на красный сигнал светофора и встал посреди дороги для высадки пассажиров

Водители зафиксировали инцидент на камеры видеорегистратора.

На Дуси Ковальчук, 187 водители зафиксировали необычную езду водителя автобуса №13. Инцидент произошел 24 января в 15:39.

«Водитель за рулём пассажирского автобуса №13 проехал по рельсам на красный сигнал светофора... Но это еще не все! Далее автобус встал посреди дороги для высадки пассажиров. Другие водители не могли проезжать, пришлось объезжать», — возмущаются очевидцы.

Судя по камере, дорога была в тот день почти пустая. Однако, маневр водителя автобуса создал небольшой затор, пока другие автовладельцы его объезжали.

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