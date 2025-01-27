В Новосибирской области военные предотвратили захват ДРГ аппаратуры связи

Военные предотвратили захват ДРГ аппаратуры связи.

По данным пресс-службы Центрального военного округа, военнослужащие соединения связи общевойскового объединения предотвратили захват условным противником оборудования аппаратных связи в ходе тренировки с группой антитеррора в Новосибирской области.

По сценарию учений, ДРГ пыталась захватить аппаратные связи на территории соединения. По тревоге личный состав оперативно прибыл на место, окружил «противника», заблокировал пути отхода и провел его задержание.

В ходе тренировки отработали тактику противодействия диверсиям и проверили навыки военнослужащих в обращении с оружием. В учениях приняли участие более 30 человек.

Напомним, что в Новосибирске военный эксперт заявил, закончится ли СВО в 2025 году