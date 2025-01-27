В правительстве Москвы объяснили, зачем «свезли» гомеопатов в МГУ

В МГУ прошла большая конференция, которую ученые проводят для ученых и медицинских работников.

В МГУ прошла масштабная конференция по гомеопатии на площадке «Ломоносов» в ИНТЦ «Воробьёвы горы», организованной фондом «Московский инновационный кластер». Заместитель гендиректора фонда Александр Уланов сообщил RTVI, что конференция проводится для учёных и медиков, самими исследователями, которые выбирают тематику и повестку.

Задача организаторов — предоставить площадку и убедиться, что она соответствует стандартам признанных в медицинском сообществе структур, отметил Уланов.

«Конечно, мы ознакомились со всеми материалами, которые были в открытых источниках. Но еще раз, мы не оцениваем тематики на предмет — наука это или лженаука. Мы занимаемся поддержкой всех сфер жизнедеятельности, главная цель — чтобы эта поддержка была направлена в отношении тех мероприятий и проектов, которые направлены на создание чего-то нового, развития технологий», — заключил эксперт.

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