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общество

В Сибири родился теленок с двумя головами

Фото: скриншот видео

Теленок с двумя голова появился на свет в Красноярском крае.

В Telegram-канале «Взгляд Инфо» опубликовали видеозапись, на которой показан необычный теленок с двумя головами, который родился только вчера.

Подписчики канала написали, что подобное явление могло быть вызвано генетической мутацией.

Однако ветеринары убеждены, что подобные животные долго прожить, к сожалению, не смогу из-за голода, так как нормальному питанию мешает сдвоенный пищевод.

Напомним, что в Забайкальском крае корова порадовала фермеров рождением сразу двух телят

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Валерия Митрохина
Журналист

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